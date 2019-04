Nach der Eröffnung des neuen Druckzentrum in Kleindöttingen präsentiert sich Effingermedien jetzt in neuem Kleid. Das Aargauer Verlags- und Druckunternehmen gehe mit seinen rund 100 Mitarbeitenden damit einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Zukunft, wie Geschäftsleiter Cédric Kaiser laut Mitteilung sagt.

Nebst einem kompletten Redesign präsentiert das Unternehmen nun eine Imagekampagne, welche durch die Werbeagentur Megura erstellt worden ist. «Es wurde Zeit, die internen Veränderungen auch für unsere Kundschaft sichtbar zu machen», so Kaiser. Im Rahmen der neuen Imagekampagne setze Effingermedien auf eingängige Botschaften, klare Linien und ein modernes Design. Auf den Sujets seien bewusst Mitarbeitende des Medienhaus abgebildet. In Kombination mit frechen Headlines sollten diese zum Schmunzeln anregen.

Verantwortlich bei Effingermedien: Cédric Kaiser (Geschäftsleiter) und Ronald Stark (Verkauf & Marketing) Verantwortlich bei Megura: René Utiger (Projektleitung & Beratung), Fabrice Widmer (Konzept, Design & Fotografie), Maja Reznicek (Konzept & Text) (pd/wid)