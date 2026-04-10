Publiziert am 10.04.2026

Im Fokus der Kampagne stehen die Messen Bauen & Wohnen in Wettingen, Bau + Energie in Bern sowie Bauen & Modernisieren in Zürich. Die Kampagne richtet sich gezielt an Privatpersonen mit Renovations- oder Modernisierungsvorhaben, an Neubauinteressierte sowie an Planende und Gebäudeeigentümer. Konzipiert und umgesetzt wurde sie von der Agentur Zimmermann Communications, teilt diese mit.





Inhaltlich dreht sich die Kampagne um vier Produktbereiche: intelligente Bodenheizungssteuerung, Wärmepumpen-Wassererwärmer, Wasserenthärter sowie Gartenarmaturen. Messebesucherinnen und -besucher sollen die Systeme vor Ort direkt erleben und sich von Fachleuten beraten lassen können.





Der eingesetzte Kommunikationsmix umfasst Social Video Ads, statische Werbemittel, Stories, Carousel Posts, Bannerformate sowie einen Wettbewerb und eine eigens eingerichtete Landingpage. Ergänzt werden die Massnahmen durch Post-Event-Videos, die das Messeerlebnis auch nach dem jeweiligen Anlass verlängern. Charakteristisch für den Ansatz sei die regionale Abstimmung der Inhalte sowie die konsequente Begleitung der Zielgruppen entlang der gesamten Customer Journey – von der Ankündigung über die Messe selbst bis zur Nachbearbeitung, heisst es in der Mitteilung. (pd/spo)