Die Zürcher Designagentur Charles Blunier & Co. hat für das Luzerner Traditionshaus Bucherer 1888 die internationale Weihnachtskampagne 2018 realisiert. Unter dem Motto «Joy of Giving» wurden Key Visuals für Print und Online, sechs Animationsfilme, drei verschiedene Schaufenster-Visuals sowie die Weihnachtskarte und VIC-Gifts realisiert. Darüber hinaus war das Team von Charles Blunier in die Konzeption der Social-Media-Kampagne involviert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die neue Kampagne zeigt eine aufwendig inszenierte Papierwelt, welche die Handwerkskunst und die hochqualitative Präzisionsarbeit der Traditionsmarke Bucherer wiederspiegelt. Für die Sujets, die «mit viel Liebe und Hingabe» produziert wurden, konnte Charles Blunier die international bekannte Papierkünstlerin Julie Wilkinson von Makerie Studio aus New York an Bord holen.

«Es war uns wichtig, für diese Kampagne die Handarbeit und die Liebe zum Detail, die ja die Marke Bucherer auszeichnet, auf eine ganz besondere Art und Weise darzustellen. Die Kooperation mit Makerie war dafür perfekt», sagt Charles Blunier.

Die bekannte Papierkünstlerin war bereits für Marken wie Tiffany & Co., Hermès und Gucci tätig. Die Weihnachtskampagne «Joy of Giving» ist seit dem 16. November live.

Verantwortlich bei Bucherer: Jörg Baumann (Chief Marketing Officer), Maria Porsche (Head of Marketing), Nina Schlink (Head of Marketing Communication Projects), Stephanie Amstad (Project Manager Marketing Communications), Clara Wiegel (Head of Digital Marketing), Jolanda Kessler (Head of Social Media), Cynthia Herschel (Content Manager Digital Marketing); verantwortlich bei Charles Blunier & Co.: Charles Blunier (Creative Director), Simon Tellenbach, (Account Director), Christine Zeller (Account Manager), Fabian Sigg (Art Director), Roman Limacher (Senior Media Operator), Daniela Berther (Production), Julie Wilkinson, Line Vaagsmyr (Makerie Studio), Oliver Nanzig (Fotografie), Süsstrunk & Jericke (Bildbearbeitung), Xaver Walser (Making-of); Drastik: Marion Willam (Social Media Konzeption/Kommunikation), Daphne Abderhalden (Social Media Konzeption/Kreation), Simon Wick (Kreation/Animation/3D). (pd/as)