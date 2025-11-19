Publiziert am 19.11.2025

Unicef Schweiz und Liechtenstein will sich im Non-Profit-Sektor stärker differenzieren und der zunehmenden Austauschbarkeit entgegenwirken, heisst es in einer Mitteilung. Die 2020 eingeführte Markenbotschaft «Nie aufgeben» bleibt bis mindestens 2029 das strategische Dach der Kommunikation. Nach einer Konzeptphase, in der auch KI als Assistenztool eingesetzt wurde, entschied sich Unicef für Hände als visuelles Element, das das breite Themenspektrum von Nothilfe über Gesundheit und Bildung bis Kinderschutz abdecken soll, heisst es in einer Mitteilung.

Zum Start der neuen Bildsprache steht das Thema Schutz im Mittelpunkt. Das Key Visual zeigt ein Kind, das von Händen Erwachsener unterschiedlichen Alters umgeben ist. Dieses «Hands together» symbolisiert, dass Kinder über Generationen, Kulturen und Nationalitäten hinweg auf Unterstützung angewiesen sind.

Die Kampagne wurde von der Inhouse-Agentur in Zusammenarbeit mit Freelancern und langjährigen Partnern entwickelt. Die Fotos wurden im Studio realisiert, um sich bewusst von bisheriger dokumentarischer Bildsprache abzuheben. Aufgrund des begrenzten Budgets setzt Unicef im TV auf ein fünfsekündiges Format, das von Shining Film produziert wurde.

Das neue Motiv ist seit dem 16. November in verschiedenen Kanälen sichtbar, darunter TV, Plakate, Railposter, DOOH, Online-Kanäle und Mailings an über 1,3 Millionen Haushalte.

Für zusätzliche Authentizität werden im Voice Over Stimmen aus der Organisation verwendet, in der deutschsprachigen Region ist Bettina Junker, Geschäftsleiterin von Unicef Schweiz und Liechtenstein, zu hören. (pd/spo)