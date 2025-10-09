Publiziert am 09.10.2025

Das Fundament bildet die von Havas entwickelte Markenidentität, welche die Agentur von Grund auf erarbeitet hat. Der gesamte Prozess umfasste die Namensgebung, die Entwicklung des Brandbooks und der visuellen Identität. Der Name «Pilla» ist vom englischen Wort «pillar» (Säule) inspiriert und soll Stabilität symbolisieren.

Eine moderne grafische Gestaltung, dynamische geometrische Formen und eine lebendige Farbpalette sollen laut einer Mitteilung einen klaren und menschlichen Ansatz verkörpern. Die strategische Leitidee «Sharing knowledge is giving power» zielt darauf ab, Finanzwissen zu demokratisieren, was sich auch im Claim widerspiegelt: «Pilla. Verbunden mit deiner Zukunft.».

Darauf aufbauend wurde ein Kommunikations-Ökosystem für die Markteinführung konzipiert. Laut der Agentur wurde ein vollständiges Kommunikations-Ökosystem aufgebaut, das in den Phasen Awareness, Consideration und Conversion strukturiert ist, um an allen relevanten Touchpoints präsent und wirkungsvoll zu sein. Die Umsetzung erfolgte in vier Sprachen mit über 350 Assets, die von einer mobiloptimierten Website über App-Store-Optimierung bis hin zu einer SEO- und SEA-Strategie reichen.

«Mit Pilla wollten wir eine starke Markenidentität mit einer einfachen und reibungslosen Nutzererfahrung verbinden – in einem Sektor, der sich stark im Wandel befindet», wird Gabriel Mauron, Chief Creative Officer von Havas Switzerland, zitiert.

Rebekka Rauscher, Kommunikationsleiterin bei Crédit Agricole Next Bank, ergänzt, man habe mit Havas einen Partner gefunden, der von der Markenstrategie bis zur Umsetzung aller Massnahmen unterstützt habe, um «eine qualitativ hochwertige Kampagne in vier Sprachen termingerecht zu liefern». (pd/cbe)