Publiziert am 27.01.2026

Die seit 2023 laufende Kampagne wurde gemeinsam mit der Agentur Numéro10 entwickelt und zielt darauf ab, das Unternehmen als ganzheitlichen Personenversicherer zu positionieren, heisst es in einer Mitteilung.

In der aktuellen Phase wurde die visuelle Gestaltung weiterentwickelt: Videos und Plakate verwenden Polaroid-Rahmen, die Alltagsmomente darstellen sollen. Diese Gestaltung soll vermitteln, dass eine vorausschauende Vorsorge ermöglicht, solche Momente unbeschwert zu erleben.

Die Kernbotschaft lautet, dass eine gute Vorbereitung in Vorsorgefragen zu mehr Gelassenheit im Leben führt und den Umgang mit unvorhergesehenen Ereignissen erleichtert. (pd/spo)