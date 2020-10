Der Vermögensverwalter Genève Invest will in der Deutschschweiz Bekanntheit und neue Kunden gewinnen. Deshalb beauftragte er über TX Group Commercial Publishing den Simon Kümin mit einem der schönsten Briefings, die sich ein Texter vorstellen kann: Ganzseitige Anzeigen zu schreiben. Gefordert war zudem, dass diese auffallen und Reaktionen provozieren – aber auf smarte Weise.

Die Kampagne verzichtete also darauf, erfolgreiche Menschen auf einer Yacht oder vor dem Cheminée ihrer Drittwohnung zu zeigen, schreibt der Texter in einer Mitteilung. Stattdessen entstanden rund 30 Sujets, die zurzeit in verschiedenen Zeitungen von TX Group (Tages- Anzeiger, BaZ, BZ, Das Magazin, SonntagsZeitung, Finanz und Wirtschaft) erscheinen.

Die Inserate führen auf die Landingpage www.geneveinvest.ch/anlegen, welche von toweb technisch umgesetzt wurde.







Verantwortlich bei Genève Invest: Helge Müller (Gründer & Chief Investment Officer), Sarah Koros (Portfolio Manager); verantwortlich bei TX Group Commercial Publishing: Christian Lüscher (Gesamtverantwortung), Sandro Raschle und Franziska Walser (Design) Verantwortlich bei toweb: Jesper Olsen (CEO), Demien Šokman (Frontend) Verantwortlich bei Simon Kümin Text & Konzept: Simon Kümin (Text & Konzept) (pd/wid)