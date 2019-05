Die Stillkampagne zeige die Vorteile von Muttermilch auf und möchte Mütter motivieren, ihre Babys sechs Monate ausschliesslich zu stillen, so wie es die Weltgesundheits-Organisation (WHO) empfiehlt. Auf der neu gestalteten Website finden junge Mütter viele Informationen und über eine E-Mail-Adresse würden Fragen rund ums Stillen beantwortet, heisst es in einer Mitteilung.







Mit dem Sujet «Eine Portion Muttermilch, bitte!» werde die Muttermilch der ersten Tage, das sogenannte Kolostrum, in den Fokus der diesjährigen Stillkampagne gestellt. Kolostrum sei hochkonzentriert, reich an Proteinen und Nährstoffen und ist die ideale Nahrung für das Neugeborene. Seine Zusammensetzung sei auf die spezifischen Bedürfnisse des Babys zugeschnitten, es unterstütze die Darmfunktion und spielt eine entscheidende Rolle beim Aufbau des Immunsystems.

Im Rahmen der Kampagne organisiert die Restaurant-Kette am 5. Juni ein Still-Zmorgä in Zürich. (pd/log)