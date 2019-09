CR Basel: Warum Berufsprofis weiterkommen

Grosser TV- und Onlineauftritt für die Kampagne berufsbildungsplus.ch: Mit fünf TV-Spots auf diversen Fernseh- und Onlinekanälen im September und Oktober werde die erfolgreiche Leitidee «Lerne-Werde» auf «gewohnt verblüffende Art und Weise» inszeniert. Von der Restaurationsfachfrau zur Fachfrau Operationstechnik, vom Maurer zum Karatelehrer oder von der Fachfrau Betreuung zur Übersetzerin – in prägnanten, einprägsamen Bildern und mit überraschendem Schnitt zeigen die Spots in aller Kürze die vielfältigen Karrieremöglichkeiten auf, die mit einer Berufslehre beginnen, wie es in einer Mitteilung heisst. Wer in welchem Beruf auch immer starte oder sich im späteren Berufsleben weiterentwickeln möchte, könne sich voll und ganz mit dem Kampagnen-Claim von berufsbildung.ch identifizieren: Profis kommen weiter.

Die von der Agenturgemeinschaft CR Basel, Logos Kommunikation und Komma PR in enger Zusammenarbeit mit dem SBFI und den Verbundpartnern (Kantonen, Verbänden) geschaffene und kontinuierlich weiterentwickelte Kampagne startete 2015. Sie geniesst laut eigenen Angaben hohe Aufmerksamkeit und Beliebtheit. Die Plakatserie umfasst mittlerweile 24 Sujets, die alle Berufsfelder und Anschlussmöglichkeiten abdecken. Auf der Kampagnenwebsite konnten die Verbundpartner im Frühling ihr Lieblingssujet liken. Am meisten Stimmen erhielt das Sujet «Lerne Floristin, werde Fashiondesignerin», dicht gefolgt vom Sujet «Lerne Coiffeur, werde Biologe».

Verantwortlich beim SBFI: Gerda Lüthi (Projektverantwortung), Tiziana Fantini (Kommunikation); Gesamtverantwortung CR Basel, Steuergruppe Agenturseite: Kathrin Kiener (Beratungsleitung; Logos Kommunikation), Thomas Fux (Beratung, Media; CR Basel), Gabriel Heuberger (Kreation; CR Basel), Rolf Marti (Beratung, Redaktion; Komma PR). Mit dabei im Team von CR Basel: Judith Mann (Text), Thomas Schaub (AD), Daniel Roth (Grafik), Joëlle New (Beratung), Marie-Luise Platten (Administration), filmische Umsetzung: PlanB Film, Fotografie: Ralph Lehner. (pd/cbe)