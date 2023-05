Basel hat verblüffend viel zu bieten – und das nicht nur an kulturellen Highlights. Deshalb lohnt es sich, die Rheinstadt mit etwas Zeit im Gepäck zu besuchen. So lautet die Botschaft der Fortsetzung der Imagekampagne von Basel Tourismus. Sie beinhaltet fünf thematisch unterschiedlichen 15-Sekunden-Clips, wie die verantwortliche Agentur Kreisvier in einer Mitteilung schreibt.

Mit frischen Farben, hohem Tempo und überraschenden Schnitten zeigen die Filme, wie sich in Basel ein Highlight nahtlos an das nächste reiht. Street-Art und Hochkultur, Brunnenbad und Sterneküche, Stararchitektur, Nachtleben und noch vieles mehr – für das volle Basel-Programm lohnt es sich, länger zu bleiben.

















Als rein digitale Kampagne konzipiert, sind die Clips ausschliesslich im Format 9:16 gedreht und ab sofort auf Instagram und YouTube zu sehen. Die eigens für die Kampagne erstellte Landingpage auf der Website von Basel Tourismus gibt Besuchenden einen Überblick über das kontrastreiche Programm in der Rheinstadt.

