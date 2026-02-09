Publiziert am 09.02.2026

Die jüngste Kampagne für das Sparkonto Top der Valiant-Bank nimmt die Extraportion wörtlich: Mit einer Prise Humor inszeniert sie nahbare Analogien aus dem echten Leben, wo es manchmal auch «es bitzeli» mehr sein darf – etwa beim Restaurantbesuch.



Für Konzept, Strategie und Umsetzung der Kampagne zeichnet die Berner Agentur Bold verantwortlich, wie sie in einer Medinmitteilung schreibt. Die Werbemittel inklusive OOH, TVC, Print, Social Media sowie umfassenden digitalen Massnahmen sind ab Frühjahr im Einsatz. (pd/nil)