09.02.2026

Bold

Warum sich mit weniger zufrieden geben?

Wenn es noch etwas obendrauf gibt, muss man sich nicht zurückhalten: Das ist die Botschaft der neuen Kampagne für das Sparkonto Top der Valiant-Bank.
Publiziert am 09.02.2026

Die jüngste Kampagne für das Sparkonto Top der Valiant-Bank nimmt die Extraportion wörtlich: Mit einer Prise Humor inszeniert sie nahbare Analogien aus dem echten Leben, wo es manchmal auch «es bitzeli» mehr sein darf – etwa beim Restaurantbesuch.


Für Konzept, Strategie und Umsetzung der Kampagne zeichnet die Berner Agentur Bold verantwortlich, wie sie in einer Medinmitteilung schreibt. Die Werbemittel inklusive OOH, TVC, Print, Social Media sowie umfassenden digitalen Massnahmen sind ab Frühjahr im Einsatz. (pd/nil)

Credits

Verantwortliche Agentur: Bold AG; verantwortlich bei Valiant: Andreas Wüthrich (Senior Projektleiter Marketing-Kommunikation), Fabienne Hasler (Senior Projektleiterin Marketing-Kommunikation); Produktion Film & Fotografie: Produktion: Shining Film, Executive Producer: Caroline Braun, Senior Producer: Lukas Kärcher, Regie / Fotograf: Lukas Maeder, DoP: Timon Schäppi, Ausstattung: Lara Roos, Hair & Make-Up: Noémi Bellwald, Gaffer: Caspar Brog, Foodstyling: Sibylle Fischer.


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE