Renzen Communications: Warum zwei Sportler zusammen ins Bett gehen

Serviceplan Suisse

Bei DHL geht die Post ab

Die Agentur macht den Paketdienst von DHL in der Schweiz bekannt und rückt dessen Vorteile ins Zentrum.

Die Kommunikationsagentur will den neuen Paketdienst von DHL in der Schweiz bekannt machen. Die Kampagne formuliert die Vorteile des Transportunternehmens in prägnanten Sätzen.