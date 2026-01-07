Ka Boom: Was es braucht, um Polizist zu werden

Publiziert am 07.01.2026

Die von Ka Boom entwickelte Rekrutierungskampagne «FAQ» beantwortet Fragen, die sich potenzielle Bewerberinnen und Bewerber häufig stellen, teilt die Agentur mit. Ka Boom hatte den Pitch für die Kampagne gewonnen.

Thematisiert werden unter anderem Anforderungen an Körpergrösse, Führerschein, Deutschkenntnisse und berufliche Vorbildung. Die Kampagne richtet sich an Personen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen und soll den Einstieg in den Bewerbungsprozess erleichtern.

Visuell arbeitet die Kampagne mit realen Mitarbeitenden der Stadtpolizei. Die Sujets zeigen zugespitzte Alltagssituationen, die typische Unsicherheiten von Interessierten aufgreifen. Ausgespielt wird die Kampagne über digitale Kanäle, Social Media und Aussenwerbung. Eine Microsite bündelt Informationen und Bewerbungsmöglichkeiten. Parallel zur externen Kampagne wurde eine interne Version für die Mitarbeitenden lanciert. (pd/spo)