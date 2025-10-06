Publiziert am 06.10.2025

Der Online-Shop wurde von Schweizer Tierärzten gegründet und bietet Produkte für Hunde und Katzen an. Die Kampagne soll die tierärztliche Kompetenz und Nähe des Unternehmens in den Vordergrund stellen, heisst es in einer Mitteilung.

Der TV-Spot zeigt verschiedene tierische Charaktere – vom jungen bis zum alten Tier. Viele der im Spot zu sehenden Hunde und Katzen stammen aus den Familien von iPet-Mitarbeitenden. Der Spot hebt hervor, dass iPet.ch neben Produkten auch tierärztliche Beratung anbietet. Die Kampagne richtet sich an Tierhalterinnen und Tierhalter in der Deutschschweiz und wird im TV ausgestrahlt. (pd/spo)