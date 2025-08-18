Publiziert am 18.08.2025

Was ist eigentlich «typisch Wingo»? Die Antwort liefert eine neue Kampagne für den Telekomprovider. Erneut umgesetzt von der Neu Creative Agency. Für sie lautet die Antwort «ganz einfach»: ein breites Angebot an Mobile-, TV- und Internetabos zu günstigen Preisen und Humor, der hängen bleibt.

Die neue Kampagne bringe genau diese Mischung unter dem Motto «Typisch Wingo» auf den Punkt, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung. Die aktuelle Werbung zeige auch, warum Wingo der Telco-Anbieter ist, dessen Werbung wohl am schnellsten und einfachsten der Marke zugeordnet wird.

Im Juli startete Wingo die neue «Typisch Wingo»-Kampagne mit Aussenwerbung-Elementen, die das Preis-Leistungs-Verhältnis der Marke in den Vordergrund stellte. In einer zweiten Welle werden konkrete Mobile-Angebote präsentiert, «die das Kampagnenmotto auf charmante Weise fortführen», wie es heisst.

Vor allem die Mobilfunk-Angebote seien «typisch Wingo». Sie werden mit dem typischen Wingo-Humor präsentiert, erneut von Charles Nguela für die Deutsch- und Alexandre Kominek für die Westschweiz.