Die Trams und Busse in Zürich würden in sehr kurzen Abständen einfahren. Dies habe den Verkehrsbetrieben Zürich den Ruf eingebracht, den dichtesten Fahrplan in Europa zu haben. Das jüngste VBZ-Motiv dramatisiere diesen Kundennutzen auf überraschende Art, heisst es in einer Mitteilung.

Es erscheint auf doppel- und ganzseitigen Inseraten in «20 Minuten», auf den Fahrerrückwänden in allen Fahrzeugen der VBZ-Züri-Linie sowie in kanalspezifischen Adaptionen auf Facebook, Twitter und Instagram.

Verantwortlich bei den VBZ: Silvia Behofsits (Leiterin Unternehmenskommunikation), Elina Fleischmann (stellvertretende Leiterin Unternehmenskommunikation), Sherin Varghese (Business Support Unternehmenskommunikation); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Lanz (CD), Mario Moosbrugger (AD), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Miro Poffa, Ursula Jaag (Beratung), Catherine Martin (Art Buying). Food-Miniaturist: Jocelyn Teo aka AiClay. (pd/log)