Publiziert am 21.10.2025

Die Allianz Pro Medienvielfalt hat einen zweiten Clip zur SRG-Halbierungsinitiative veröffentlicht. Der Spot zeigt Familie Rüegsegger aus dem Emmental beim gemeinsamen Verfolgen von Sportübertragungen. Der erste Spot widmete sich spezifisch dem Schwingsport (persoenlich.com berichtete).

Die SRG überträgt derzeit 30 Sportarten live im Fernsehen, Radio und online, heisst es in einer Mitteilung. Zu den aktuellen Übertragungen gehören die Swiss Indoors in Basel, die noch bis zum 27. Oktober dauern. Das ATP-Tennisturnier mit acht Spielern aus den Top 20 und Stan Wawrinka wird von SRF im Livestream und in der SRF-Sport-App gezeigt, das Spiel des Tages läuft jeweils abends live auf SRF zwei.

Die Allianz argumentiert in ihrer Kampagne, dass eine Annahme der Initiative die Sportübertragungen der SRG einschränken würde. Die Organisation engagiert sich seit Anfang 2022 gegen die Halbierungsinitiative. Ihr gehören über 4500 Einzelpersonen und 30 Organisationen an, darunter mehrere Sportverbände.

Die Abstimmung über die Vorlage findet im Frühling 2026 statt. (pd/cbe)