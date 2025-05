Publiziert am 06.05.2025

Das Newsportal Watson hat eine neue Imagekampagne lanciert, die den journalistischen Anspruch des Mediums in den Vordergrund stellt. Unter dem Slogan «News, aber deep» positioniert sich das Portal als journalistische Stimme mit Tiefgang. Die Kampagne wurde von der Zürcher Kreativagentur ESE Agency entwickelt und läuft ab sofort in der Deutsch- und Westschweiz, heisst es in einer Mitteilung.

In einer Zeit, in der Schlagzeilen, Desinformation und KI-generierte Inhalte zunehmen, betont Watson mit der Kampagne die Bedeutung von journalistischer Einordnung. Das Newsportal sieht seine Aufgabe darin, nicht nur zu informieren, sondern auch zu erklären und Kontext zu liefern – verständlich, differenziert und gesellschaftlich relevant.

Die Kampagne greift verschiedene aktuelle Themen auf, darunter Migration, digitale Gleichstellung, den Wandel im Journalismus und die Reizüberflutung in sozialen Medien. Damit spiegelt sie den redaktionellen Ansatz des Portals wider.

Als zentrales Bildmotiv dient eine Taucherbrille, die symbolisch für Orientierung und Durchblick in der komplexen Nachrichtenwelt steht. Die Kampagne arbeitet mit Aussagen wie «Wer versteht, warum, versteht, dass ein Genderstern noch keine Gleichstellung schafft» und spiegelt damit den inhaltlichen Anspruch der Watson-Redaktion wider.

Umgesetzt wurde die Kampagne als umfassende 360-Grad-Kommunikation mit Out-of-Home-Maßnahmen, TV-Spots, Social Media-Inhalten, Tram-Werbung, klassischen Printinseraten und digitalen Werbemitteln. Die TV-Spots greifen den direkten, urbanen und modernen Markencharakter von watson auf.

Für die visuellen Elemente der Out-of-Home-Massnahmen arbeitete man mit der Fotografin Ella Mettler zusammen, die in einem aufwendigen Unterwasser-Shooting die Bilder produzierte. Die TV-Produktion wurde von OHA! Visuals realisiert, als Mediaagentur fungiert Webrepublic. (pd/awe)