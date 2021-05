NYX Awards: Watson und Agentur räumen ab

Grosserfolg für Watson Switzerland. Das Schweizer Newsportal gewinnt bei den NYX Awards in New York elf Auszeichnungen für Werbung und Marketingstrategie, davon sieben Grands, den Hauptpreisen.

Dies in den Kategorien Communication Campaign, Adversiting Campaign, Company Branding, Advertising, Snapchat Filter, Brand Strategy Campaign und Video Campaign. Vier Gold Awards gab es in den Kategorien Business to Consumer, Branding Strategy Campaign, Marketing Effectiveness und nochmals Videocampaign. Verantwortlich für Watson-Kampagne ist die Agentur Family in Uster.

«Unmögliches wird möglich»

Tarkan Özküp, stellvertretender Geschäfsführer und Chief Commercial Officier, zeigt sich von diesem Erfolg überwältigt: «Manchmal wird Unmögliches möglich! Eigentlich gibt es das nicht, was gerade geschah», so Özküp. Watson habe sich eine komplett neue Brand-Strategie erarbeitet, die sich in dieser Markom widerspiegle.

«Dahinter stehen wir mit dem Produkt und sind Stolz auf diese Prämierung in den wichtigsten Kategorien», so Özküp. Erst vor einigen Wochen war Watson mit einem eigenen Portal in der Romandie gestartet (persoenlich.com berichtete). Das drittgrösste werbefinanzierte Schweizer Newsportal wurde 2014 gegründet. Deren Mehrheitseigner sind die AZ Medien des Aargauer Verlegers Peter Wanner. (ma)