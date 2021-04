Ein erwachsener Mensch besteht zu 70 Prozent aus Wasser. Darum tut kein anderes Getränk so gut, wie stilles Mineralwasser. Unabhängig davon, wer wir sind und wie unser Alltag aussieht: Stilles Wasser ist der perfekte Begleiter für den modernen Alltag. Wasser ist Ruhepol und Kraftquelle gleichermassen. Mit diesem Gedanken im Zentrum, erarbeitete die Zürcher Agentur für Markenentwicklung die Neulancierungs-Kampagne «We Are Water Lovers». In einem mehrstufigen Pitch, ausgeschrieben von M-Industrie BU Drink, setzte sich diese schliesslich gegen die Vorschläge mehrerer Agenturen durch. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.









Kernstück der Kampagne sind unterschiedliche Personae und ihr Alltag. Diese sind frisch, nahbar und mit viel Identifikationspotential inszeniert. Mit Headlines wie «Ich trag dich durch den Tag», «Lass mich deinen Tag mit Leben füllen» oder «Ich bin dein Schluck Heimat» spricht das Produkt direkt mit der Zielgruppe. Die Kampagne zeichnet sich durch ein hohes Mass an Authentizität aus und lässt so viel Raum für den Hero: Die unverwechselbare neue Flasche mit dem Matterhorn.

Ab dem 12. April läuft die Kampagne auf Facebook, Instagram und Youtube – flankiert von einer nationalen Plakatkampagne. Von der Konzeption und Realisation der Kampagne inklusive aller Werbemittel, Videos, Animatics und Promo-Material stammt alles aus dem Hause Geyst.

Wer die Geburtsstunde des neu lancierten Valais Mineralwasser auf Social Media mitverfolgen will, kann dies auf Instagram oder auf Facebook tun. @valaismineral











