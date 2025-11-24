Publiziert am 24.11.2025

Nachts, wenn in den Coop-Läden die Lichter ausgehen, erwachen die Produkte zum Leben. Mandarinen, Kartoffeln und Christbäume freuen sich auf ihre bedeutende Rolle am Weihnachtsfest. Nur die kleine Erbsendose fürchtet, dass niemand für sie einen Platz beim Fest vorgesehen hat. Doch am Ende kommt es anders.





Die für den Coop-Weihnachtsspot verantwortliche Agentur TBWA\Zürich erzählt diese Geschichte nach eigenen Angaben «mit Leichtigkeit, Gefühl und einem grossen Augenzwinkern».

Zu den Klängen von «Have Yourself a Merry Little Christmas»

Getragen wird die Story von einer inszenierten Musical-Sequenz voller singender Produkte und rollender Googly Eyes. Den Soundtrack liefert der Weihnachtsklassiker «Have Yourself a Merry Little Christmas», frisch neu interpretiert vom HitMill-Tonstudio.

Mit dem Claim «Grosses liegt im Kleinen» greift Coop nicht nur die emotionale Botschaft des Films auf, sondern macht auch sein Markenversprechen «Für mich und dich» auf überraschende und zugängliche Weise direkt im Ladenregal erlebbar.















Der Film startete ab Mitte November in TV, Kino und Online. Eine 360°-Kampagne mit OOH, Inseraten, Social Content, Display Ads und Store-Aktivierungen spinnt die kleine Geschichte weiter und lässt Herzen höherschlagen. (pd/nil)