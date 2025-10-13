Die Kampagne präsentiert Familie in verschiedenen Facetten – von lustigen bis zu chaotischen Momenten. SOS-Kinderdorf fokussiert sich darauf, Familien in schwierigen Situationen zu unterstützen, damit Kinder nicht in Kinderdörfern aufwachsen müssen. Die Organisation hilft Familien, die von Armut oder Überforderung betroffen sind.
«Familie sollte ein Hafen der Geborgenheit sein. Deshalb stärken wir Eltern, damit sie ihre Kinder sicher und gesund in eine selbstbestimmte Zukunft begleiten können», wird Silvia Beyeler, Co-Leitung Kommunikation und Fundraising bei SOS-Kinderdorf Schweiz, in einer Mitteilung zitiert.
Die dreistufige Kampagne läuft auf verschiedenen Kanälen: Plakate, Digital-Out-of-Home, Railposter, Radio, mobile Werbeflächen auf Fahrrädern und Inserate in ausgewählten Einkaufszentren. Digital werden Online-Videos, Banner, Social-Media-Ads und eine eigene Landingpage eingesetzt. Zum Jahresende folgt ein digitales Performance-Framework mit Fokus auf Fundraising. (pd/cbe)
Credits
