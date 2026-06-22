Publiziert am 22.06.2026

Lürzer's Archive präsentiert regelmässig die herausragenden Arbeiten des weltweiten Werbeschaffens. Ruf Lanz wird im Juni 2026 gleich mit zwei Kampagnen in die internationale Selektion aufgenommen, wie die Agentur mitteilt.

Zum ersten mit dem VBZ-Sujet «Wer smart ist, versüsst sich das Leben in Zürich mit diesen Farben». Eine Verbindung, die jedes Kind versteht und die im Winter 2026 viel Farbe in die graue Jahreszeit brachte.