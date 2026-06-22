Lürzer's Archive präsentiert regelmässig die herausragenden Arbeiten des weltweiten Werbeschaffens. Ruf Lanz wird im Juni 2026 gleich mit zwei Kampagnen in die internationale Selektion aufgenommen, wie die Agentur mitteilt.
Zum ersten mit dem VBZ-Sujet «Wer smart ist, versüsst sich das Leben in Zürich mit diesen Farben». Eine Verbindung, die jedes Kind versteht und die im Winter 2026 viel Farbe in die graue Jahreszeit brachte.
Zum zweiten mit der Umzugskampagne fürs Museum Haus Konstruktiv. Darin wird der Grundriss am neuen Standort Löwenbräu-Areal zur Hommage an konkrete Künstler wie Piet Mondrian, Fritz Glarner und Camille Graeser. So konnte sich das Publikum zugleich ein Bild von der konkreten Kunst und den neuen Räumlichkeiten machen.
Verantwortlich für beide Auftritte bei Ruf Lanz: Markus Ruf als Creative Director und Texter sowie Mario Moosbrugger als Art Director und Visual Artist.
Ruf Lanz ist als einzige Schweizer Agentur ganz vorne dabei im internationalen Kreativranking von Lürzer's Archive (persoenlich.com berichtete). (pd/red)
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