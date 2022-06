In Basel ist Art und Aktionpinguin ist mit «AP21 – The Cleanup-Collection*» ab 14. Juni 2022 am unteren Rheinufer zwischen Mittlerer Brücke und Dreirosenbrücke mit 42 Plakaten und Trash-Art Künstlern aus aller Welt präsent, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die grossangelegte Plakat-Ausstellung entlang des Rheinufers schaffe Präsenz und zeige der ganzen Kunstwelt, dass Anti-Littering keine Hexereisei. Und: dass Mann und Frau sich nicht schmutzig machen würden, wenn sie und er ihre Left-Overs in den nächsten Kübel schmeissen würde. Eine Auswahl der 42 Plakaten:

Für die Ausstellung entlang des Rheinufers und für ein saubere Stadt Basel zeichnen verantwortlich: Hans Peter Brugger, Aktionpinguin (Gesamtverantwortung, CD), Pascal Rehmann (Art Direction, CD Art), Philipp Buser, (Beratung), Mansour Benayat (Social Media), Thomas Deininger, Kathrin Stalder, Carola Mokveld, Moritz Herzog, Thomas Kneubühler, Stefan Hübscher, Moritz Herzog, Mr. Lee, Yuan Wie-Ming, EthanCohen Gallery NYC, Volta Art Fair, Galerie Eulenspiegel (Artworks), BSB Basel (Druck), APG (Aushang), Andrea Giovanni Käppeli Allmendverwaltung und Stadtreinigung Basel (Logistik, Support), Christine Dittmar (Grafik, Website) Walter Abt (Logo). (pd/tim)

*Mehr Informationen zur Ausstellung gibt es unter diesem Link.