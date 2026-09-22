Andfrank: Wenn bekannte Stimmen plötzlich verstummen

Unter dem Konzept «Hinhören» produzierte die Agentur Andfrank für den Schweizerischen Gehörlosenbund (SGB-FSS) kurze Videos, in denen Personen wie Timo Meier, Christa Rigozzi, Hausi Leutenegger, Sydney Schertenleib oder Nino Schurter direkt in die Kamera sprechen, ohne dass ein Ton zu hören ist. Ausgewählt wurden laut Mitteilung bewusst Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen, bei denen man normalerweise hinhöre, wenn sie sprechen. Die Kampagne soll damit erfahrbar machen, mit welchen Kommunikationsbarrieren gehörlose und hörbehinderte Menschen im Alltag konfrontiert sind.



Gestartet wird die Kampagne am 23. September 2026, dem Internationalen Tag der Gebärdensprachen, mit Formaten für TV, Online-Video, Social Media sowie bezahlte digitale Kanäle.



Der SGB-FSS und Andfrank begründen den Ansatz damit, dass gesellschaftlich relevante Anliegen im heutigen Kommunikationsumfeld schnell untergehen würden. Barrieren entstünden dabei oft nicht durch die Hörbehinderung selbst, sondern durch eine Gesellschaft und eine Kommunikation, die gehörlose und hörbehinderte Menschen ausschliesse.



Statt mit zusätzlicher Lautstärke um Aufmerksamkeit zu werben, setzt die Kampagne auf das Gegenteil: Zuschauerinnen und Zuschauer würden zunächst irritiert reagieren und etwa prüfen, ob der Lautsprecher funktioniere, bevor sich der fehlende Ton als gestalterisches Mittel auflöse. Dieser Perspektivwechsel soll hörenden Menschen laut Mitteilung für einen Moment erfahrbar machen, wie sich fehlende Barrierefreiheit in der Kommunikation anfühlt. (pd/cbe)