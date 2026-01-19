Publiziert am 19.01.2026

Blutspende SRK Schweiz will die junge, fitte Zielgruppen in Fitness- und Kampfsportclubs ansprechen und für die Blutstammzellspende sensibilisieren. Die Kampagne soll sportlichen Kampfgeist mit gesellschaftlichem Engagement verbinden, schreibt die Agentur 01 in einer Medienmitteilung.

Boxen steht für Durchhaltewillen, Disziplin und mentale Stärke – Werte, die sich direkt auf den Kampf gegen Leukämie übertragen lassen. Unter dem Kampagnenleitsatz «Now it’s your turn» macht die Kooperation auf die lebensrettende Bedeutung der Blutstammzellspende aufmerksam.

Angelo Peña, amtierender WBO Intercontinental und IBO Continental Champion, ist das authentische Gesicht der Kampagne. Im Ring zählt jeder Schlag, bei der Butstammzellspende zählt jeder Mensch, der sich registriert. Box-, Kampfsport- und Fitnessclubs in der Schweiz werden aktiv eingebunden: Mit Flyern und Plakaten motivieren sie direkt zur Registrierung.

Der Kampagnenspot entstand in Zusammenarbeit mit Finestmove und wurde im Dezember in diversen Fitnessclubs ausgespielt und ist seit Mitte Januar auf sämtlichen Social-Media-Kanälen zu sehen. Die Idee, Konzept und das Key Visual stammen von der Agentur 01. (pd/nil)