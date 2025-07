Jung von Matt Limmat: Wenn das Handy ins Toi Toi fällt

Publiziert am 30.07.2025

Die Mobiliar lanciert eine neue Jugendkampagne, die von echten Schadenfällen ihrer jungen Kundschaft inspiriert ist. Die von Jung von Matt Limmat entwickelte Kampagne nutzt den Social-Media-Trend «We listen and we don't judge» und erzählt in sechs kompakten Videoformaten von skurrilen Alltagsmissgeschicken.

Die Kampagne wurde speziell für digitale Kanäle konzipiert und setzt auf eine für Social Content typische visuelle Sprache im creator-typischen Look & Feel. Inspiriert von echten Schadenfällen junger Kunden entstehen authentische Gespräche über Missgeschicke, getragen von Mitarbeitenden, die zuhören, reagieren und eben nicht urteilen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Videos zeigen dabei, wie wertvoll es ist, jemanden zu haben, der im Schadenfall rasch und unkompliziert hilft.

Ergänzt wird die Kampagne durch eigens entwickelte Audio-Spots und DOOH-Umsetzungen im Hochformat. Zusätzlich arbeitet die Mobiliar mit den Creatorn Jonathan (@jonthan.b) und Geo (@geocadiias) zusammen, die ihre persönlichen Schadenmomente zunächst auf ihren eigenen Kanälen teilen und anschliessend auch im Mobiliar-Format auftreten.

«We listen and we don't judge ist für uns nicht nur ein viraler Trend aus dem Netz, sondern Ausdruck einer Haltung, die tief in unserer Marke verankert ist», wird Caroline Fricker, Marketing Communication Managerin bei der Mobiliar, in der Mitteilung zitiert. Christian Kies, Chief Creative Officer von Jung von Matt Schweiz, betont: «Versicherung ist kein klassisches Jugendthema. Umso wichtiger war es, eine Sprache zu finden, die verbindet.»

Parallel zur Social-Media-Offensive setzt die Mobiliar auch ihre bereits etablierte Always-On-Kampagne fort mit dem Versprechen «Safe, was immer kommt».

Die Sujets richten sich an die Zielgruppe der unter 26-Jährigen und bewerben Reise-, Auto- und Haushaltsversicherungen. (pd/cbe)