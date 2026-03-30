Publiziert am 30.03.2026

Die Zürcher Agentur Futureworks hat für Swisscard AECS GmbH eine neue Werbekampagne für die American Express Platinum Card entwickelt.

Im Zentrum der Kampagne steht die Metallkarte selbst, begleitet vom Claim «Wer sie hat, weiss warum.» Das schreibt Futureworks in einer Medienmitteilung.

Inhaltlich bezieht sich die Kampagne auf die Geschichte der Karte: American Express führte die Platinum Card 1984 ein und beansprucht damit, den Begriff «Platinum» im Kreditkartensegment geprägt zu haben. Die beworbenen Leistungsmerkmale umfassen den Zugang zur Global Lounge Collection, ein Hotelprogramm sowie Events in der Schweiz und weitere Angebote weltweit.

Die Kampagne wird als Aussenwerbung, in gedruckten Medien, als Online-Anzeigen und auf YouTube und via Social Media ausgespielt. (pd/nil)