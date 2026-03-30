Die Zürcher Agentur Futureworks hat für Swisscard AECS GmbH eine neue Werbekampagne für die American Express Platinum Card entwickelt.
Im Zentrum der Kampagne steht die Metallkarte selbst, begleitet vom Claim «Wer sie hat, weiss warum.» Das schreibt Futureworks in einer Medienmitteilung.
Inhaltlich bezieht sich die Kampagne auf die Geschichte der Karte: American Express führte die Platinum Card 1984 ein und beansprucht damit, den Begriff «Platinum» im Kreditkartensegment geprägt zu haben. Die beworbenen Leistungsmerkmale umfassen den Zugang zur Global Lounge Collection, ein Hotelprogramm sowie Events in der Schweiz und weitere Angebote weltweit.
Die Kampagne wird als Aussenwerbung, in gedruckten Medien, als Online-Anzeigen und auf YouTube und via Social Media ausgespielt. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Swisscard AECS GmbH für American Express: Massimiliano Grieco (Head of Digital Acquisition), Mattia Lovallo (Top of Funnel Marketing Manager), Katharina Fleischmann (Digital Acquisition Manager), Dr. Thomas Christen (Head of Acquisition & Digital Services); verantwortlich bei Futureworks AG: Cedric Neuhaus und Borries Schwesinger (Creative Direction), Olivia Bösch (Graphic Design), Christine Hinnen (Text), Charlotta Falk (Account Director); externe Partner: Studio Vakuum / Yannick Neuhaus (3D), Incubeta (Mediaplanung), Acceleraid (Landingpage), Adisfaction-Annex (Banner-Kreation), Netzeffekt (SEA).