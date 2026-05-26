Publiziert am 26.05.2026

Im Zentrum des Spots steht der aufwendige Transport eines neuen Geschirrspülers, der am Ende nicht in die vorgesehene Küchenlücke passt und retourniert werden muss. Mit dem Claim «Bevor aus ‹wird schon passen› ein Problem wird, besser Ihren Elektro-Profi fragen» unterstreicht die EEV den Nutzen professioneller Unterstützung beim Gerätekauf. Idee, Konzept und Umsetzung stammen von Agentur 01.

Die Kampagne läuft laut einer Mitteilung schweizweit als Preroll-Spot, Video-Banner sowie auf YouTube und in den sozialen Medien. Neu kommt ein statisches Pause-Ad im Replay TV hinzu, das vorerst in der Deutschschweiz zu sehen ist. (pd/cbe)