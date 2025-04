Publicis-Apéro: Wenn der Kopf den Knall nicht zulässt

Es ist ein Event, das am Sechseläuten fast nicht mehr wegzudenken ist: der jährliche Publicis-Apéro. Über hundert Kundinnen und Kunden, sowie Mitarbeitende hatten sich im Innenhof der Kommunikationsagentur versammelt. Sie alle hielten Gläser mit «Chriesispritz» in den Händen. Das Buffet war nämlich passend zum Gastkanton Zug ausgerichtet. Selbst auf dem Grill gab es Wurst mit Kirschen.

Es herrschte muntere Stimmung, schliesslich sollte es ein guter Sommer werden. Dies zeigen zumindest die Wetten, was die Zeit der Böögg-Explosion anbelangt: Die Meisten tippten auf etwas über eine Viertelstunde. «Es gibt wirklich noch Hoffnung», so Pascal Winkler, Chief Strategy Officer der Publicis Group. Auch er tippte auf einen frühen Knall.Doch die Explosion liess tatsächlich auf sich warten. Ab der zwanzigsten Minute brannte der Kopf des Bööggs. Die Aufregung war gross. Doch auch als die Zeit weiter verstrich, geschah nichts; kein Knall, nur der Kopf, der in den züngelnden Flammen langsam zu Asche zerbröselt und auf den Sechseläutenplatz rieselt.«Dieses Jahr ging wohl der Sprengstoff vergessen», witzelte Jürg Thomman, Head of Digital bei Baur au Lac Vins. Der Kopf ist längst niedergebrannt, als der heiss ersehnte Knall erklingt.Zum Schluss wurde noch eine Gewinnerin gekürt: Sarina Hasler, Brand Manager Heineken, lag am nächsten mit ihrem Tipp für die Zeit bis zum Knall. Sie gewinnt ein Nachtessen für zwei Personen in der Kronenhalle. (awe)