Mona und Mateo: Wenn der Plan zur Kampagne wird

Publiziert am 12.05.2026

Unter dem Leitsatz «Vorsorge beginnt mit einem Plan» soll die Basler Kantonalbank (BKB) im Grossraum Basel als Spezialistin für Vorsorgeplanung positioniert werden. «Mit der Kampagne positionieren wir uns auffällig eingängig als die Vorsorgebank im Grossraum Basel», wird Marco Fantuz, Fachspezialist Marketing bei der Basler Kantonalbank, in einer Mitteilung zitiert.

Die Sujets greifen das alltägliche Bedürfnis auf, gut auf Bevorstehendes vorbereitet zu sein – etwa eine Velotour. Die Parallele zur persönlichen Vorsorgeplanung, die weitaus komplexer sei, bilde dabei den inhaltlichen Kern. Fantuz betont zudem die Flexibilität der Kreativplattform: «Die Einfachheit bietet uns die Möglichkeit, schnell und unterhaltsam auf aktuelle Themen reagieren zu können.»

Seit dem 20. April wird die Kampagne auf Plakaten, Digital Out-of-Home, im öffentlichen Verkehr, in Printinseraten sowie auf Social Media und digitalen Werbekanälen ausgespielt. Ergänzt wird sie durch eine Veranstaltungsreihe zu verschiedenen Vorsorgethemen. (pd/cbe)