Wenn ein blaues Auge überschminkt wird

130‘000 Kinder werden in der Schweiz von ihren Eltern geschlagen. Deshalb setzen sich hiesige TikTok-Stars am internationalen «No Hitting Day» in einer Kampagne für die Stiftung Elternsein für eine gewaltfreie Kindererziehung ein – mit einem Schmink-Tutorial der ganz anderen Art.