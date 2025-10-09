Advance Metrics: Wenn ein Testament Zukunft schenkt

Publiziert am 09.10.2025

Die schweizweite Kampagne für Unicef Schweiz setzte auf eine integrierte Strategie über mehrere Kanäle. Advance Metrics kombinierte Meta-Kampagnen für Awareness und Lead-Generierung mit Google Ads, SEO-Massnahmen und Conversion-Optimierungen auf den Landingpages.

Ziel war es, Privatpersonen entlang der gesamten Customer Journey zu begleiten und sie zu ermutigen, Unicef in ihrem Testament zu bedenken.

Die Kampagne erreichte laut Angaben der Agentur innerhalb von sechs Monaten über 700'000 neue Nutzerinnen und Nutzer. Das Engagement auf der Landingpage sei um 220 Prozent gestiegen.

Die Lead-Generierung erfolgte hauptsächlich über das Facebook-LeadForm. «Advance Metrics hat unsere Legate-Kampagne mit einer Full-Funnel-Strategie erfolgreich gemanagt. Besonders beeindruckt hat uns die Qualität der Leads, die über Social Media generiert wurden», wird Rosanna Clarelli, Senior Managerin Erbschaften & Legate bei Unicef, zitiert. (pd/cbe)