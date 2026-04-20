Freundliche Grüsse: Wenn Engagement sichtbar wird

Publiziert am 20.04.2026

Rund 590 Millionen Stunden Freiwilligenarbeit werden in der Schweiz jährlich geleistet – von Vereinsfussball über Nachbarschaftshilfe bis hin zu kulturellen Begegnungsstätten. Zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung engagieren sich freiwillig für das Gemeinwohl. Eine Situationsanalyse, die das Migros-Kulturprozent bei Interface in Auftrag gegeben hat, zeigt: Wertschätzung spielt für das Wohlbefinden der freiwillig Engagierten eine zentrale Rolle. Genau hier setzt die neue Mitmach-Initiative 2026/2027 an.

Esther Unternährer, Leiterin der Mitmach-Initiative bei der Direktion Gesellschaft & Kultur des Migros-Genossenschafts-Bundes, betont in einem exklusiven persoenlich.com-Interview die Dringlichkeit des Anliegens: «Häufig wird betont, dass freiwilliges Engagement positive Effekte für die Freiwilligen selbst hat. Es wird jedoch kaum darüber gesprochen, dass es auch Faktoren geben kann, die die Freiwilligen belasten können. Genau deshalb haben wir den Ideenwettbewerb lanciert – um das Wohlergehen der Freiwilligen nachhaltig zu stärken.»

Das zentrale Element der Kommunikation aus der Küche der Agentur Freundliche Grüsse ist ein Kampagnenfilm, der die Bandbreite des freiwilligen Engagements in der Schweiz einfängt. Die Aufnahmen zeigen Momente aus dem Alltag der Freiwilligen – vom Besuchsdienst im Seniorenheim über das Training auf dem Fussballplatz bis hin zur Begleitung in Jugendvereinen. Der Film unterstreicht den inneren Antrieb der Freiwilligen, dankt jenen, die sich täglich einsetzen, und ruft die Bevölkerung dazu auf, sich bei jemandem aus dem eigenen Umfeld zu bedanken. Regie und Schnitt lagen bei Andrea Todaro, produziert wurde der Film durch Nebel Productions.

Sichtbarkeit des täglichen Engagements ist ein zentrales Anliegen der Initiative. Über die Website engagement.migros.ch/danke-freiwillige kann man einer freiwillig engagierten Person eine persönliche Dankeskarte senden. Das Porto übernimmt das Migros-Kulturprozent. Wer eine Karte verschickt, nimmt zudem an einer Verlosung teil und hat die Chance, einen von 1000 Migros-Gutscheinen im Wert von je 50 Franken zu gewinnen. Flankiert wird die Aktion durch eine Präsenz am Point of Sale: Landesweit werden an ausgewählten Migros-Kassen Tüten mit Blumensamen verteilt, die per QR-Code auf die Website führen.

Unter dem Motto «Zusammen essen verbindet» verlost das Migros-Kulturprozent insgesamt 200 Dankesessen für Vereine und Organisationen. Damit soll das Engagement der Freiwilligen gefeiert und der Verein als Ort der Gemeinschaft in den Vordergrund gerückt werden. Bewerbungen sind bis zum 10. Mai 2026 möglich.

Zusätzlich zur direkten Wertschätzung fördert die Initiative die Weiterentwicklung der Freiwilligenarbeit. Beim Ideenwettbewerb «Freiwilliges Engagement» können Vereine und Organisationen Projekte einreichen, die das Wohlbefinden ihrer Freiwilligen stärken. 15 Projekte, die im Rahmen eines Public Votings von August bis September 2026 ermittelt werden, erhalten Förderbeiträge zwischen 10'000 und 30'000 Franken. (pd/cbe)