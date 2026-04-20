Migros-Kulturprozent: «Das verdient Dank und Anerkennung»

Frau Unternährer, was bezweckt das Migros-Kulturprozent mit der Mitmach-Initiative «Hier und jetzt engagiert»?

Im Uno-Jahr der Freiwilligen 2026 lanciert das Migros-Kulturprozent die Mitmach-Initiative «Hier und jetzt engagiert», um freiwilliges Engagement in der Schweiz zu wertschätzen, zu stärken und sichtbar zu machen. Zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung engagieren sich freiwillig für die Gesellschaft. Das entspricht rund 590 Millionen Stunden im Jahr. Freiwilliges Engagement ist damit eine tragende Kraft unserer Gesellschaft und ein wesentlicher Faktor für den sozialen Zusammenhalt. Das verdient Dank und Anerkennung. Das Migros-Kulturprozent engagiert sich seit mehr als 20 Jahren für freiwilliges Engagement. Beispielsweise als Gründungsmitglied des Netzwerks «freiwillig engagiert», mit Förderbeiträgen und fachlicher Unterstützung für Vereine und Organisationen sowie für die Initiierung der Fachstelle Vitamin B und mit der Herausgabe von Studien und Publikationen.

Warum wollen Sie freiwilliges Engagement sichtbarer machen?

Ein grosser Teil der Bevölkerung engagiert sich in irgendeiner Form freiwillig. Diese Menschen investieren Zeit und Energie – sei es im Sport, in der Kultur, im Naturschutz oder im sozialen Bereich wie in der Nachbarschaftshilfe, bei der Begleitung von geflüchteten Menschen oder Engagements in Alters- und Pflegeheimen. Dies geschieht oft im Hintergrund. Mit der Mitmach-Initiative machen wir dieses freiwillige Engagement sichtbar. Durch verschiedene Projekte oder inspirierende Porträts von freiwillig Engagierten zeigen wir die Vielfalt und Bedeutung dieses Engagements. Gleichzeitig motivieren wir mit Mitmach-Angeboten die Bevölkerung dazu, sich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen.

«Freiwilliges Engagement hat in der Schweiz eine lange Tradition»

Wer kann an der Mitmach-Initiative «Hier und jetzt engagiert» teilnehmen?

Die Initiative umfasst mehrere Teilprojekte für unterschiedliche Zielgruppen. Aktuell finden folgende Teilprojekte statt: Dankesessen: Vereine und Organisationen können sich bis zum 10. Mai 2026 für eines von 200 Dankesessen bewerben. Ideenwettbewerb: Organisationen können bis zum 10. Mai Projekte einreichen, die das Wohlbefinden ihrer Freiwilligen stärken. Die Bevölkerung stimmt Ende August 2026 darüber ab, welche 15 Projekte mit Förderbeiträgen zwischen 10'000 und 30'000 Franken unterstützt werden. «Danke, Freiwillige»: Die Bevölkerung kann Freiwilligen aus ihrem Umfeld eine personalisierte Dankeskarte schicken – Porto und Versand übernimmt das Migros-Kulturprozent.

Welchen Stellenwert hat das freiwillige Engagement in der Schweiz?

Im internationalen Vergleich zeichnet sich die Schweiz durch ein hohes Mass an freiwilligem Engagement aus – sowohl im formellen wie auch im informellen Bereich. Freiwilliges Engagement hat in der Schweiz eine lange Tradition und ist für die Gesellschaft von unbezahlbarem Wert. Ohne Freiwillige gäbe es weder Vereinsfussball noch Quartierfeste oder Nachbarschaftshilfe. Freiwilliges Engagement ist eine tragende Kraft der Gesellschaft und stärkt den sozialen Zusammenhalt.

Ist dieses Engagement zu- oder abnehmend?

Während der Corona-Pandemie ging das Engagement in Vereinen und Organisationen deutlich zurück, während die informelle Freiwilligenarbeit stabil blieb. Mittlerweile hat sich die Situation wieder normalisiert. Verglichen mit der Zeit vor Corona ist die formelle Freiwilligenarbeit leicht, die informelle etwas stärker zurückgegangen. Insgesamt bleibt die Freiwilligenarbeit auf einem stabilen und hohen Niveau. Damit das so bleibt, braucht es jedoch ein nötiges Mass an Aufmerksamkeit. Denn häufig wird betont, dass freiwilliges Engagement positive Effekte für die Freiwilligen selbst hat. Dies können beispielsweise die Sinnhaftigkeit der Aufgabe, die Möglichkeit, etwas zu bewirken, oder die soziale Einbindung in eine Gemeinschaft sein. Es wird jedoch kaum darüber gesprochen, dass es auch Faktoren geben kann, die die Freiwilligen belasten können. Genau deshalb haben wir den Ideenwettbewerb «Freiwilliges Engagement» lanciert – um das Wohlergehen der Freiwilligen nachhaltig zu stärken. Wenn es den Freiwilligen gut geht, bleiben sie gerne und längerfristig engagiert. Davon profitieren nicht nur die Freiwilligen, sondern auch die Organisationen, die aufgrund knapper Ressourcen häufig unter Druck sind und vor der Herausforderung stehen, Freiwillige zu gewinnen.

Leisten Sie persönlich auch freiwilliges Engagement?

Ja, seit meiner Jugend engagiere ich mich freiwillig. Als Pfadileiterin habe ich viele Sommerlager organisiert und dabei wertvolle Fähigkeiten wie Verantwortung übernehmen und in einer Gruppe funktionieren gelernt. Diese Erfahrungen haben mich nachhaltig geprägt und sie sind ein echtes Lernfeld fürs Leben. Später habe ich Konzerte und Kulturveranstaltungen organisiert. Heute bringe ich mich aktiv in meiner Wohngenossenschaft ein, sei es beim Gartentag, Siedlungsfest oder Veloflicktag. Freiwilliges Engagement gibt mir viel zurück und bereichert mein Leben.