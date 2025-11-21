Hugo Total: Wenn es nebenan knallt

Publiziert am 21.11.2025

Motto der Kampagne ist gemäss «Schau hin, sei mutig und werde aktiv», heisst es in einer Mitteilung. Entwickelt wurde sie in Zusammenarbeit mit der Agentur Hogo Total, ergänzt der Kanton auf Anfrage.

Zum Auftakt werden am Bahnhof Luzern und am Bahnhof Emmenbrücke Verteilaktionen durchgeführt. Zudem sind Plakate im öffentlichen Raum und Beiträge in den sozialen Medien geplant.

Jede fünfte Frau in der Schweiz erlebe im Laufe ihres Lebens körperliche oder sexuelle Gewalt durch ihren Partner. Die Kampagne der Koordinationsstelle Gewaltprävention und Bedrohungsmanagement werde deswegen in den nächsten Jahren mehrere Aspekte geschlechtsspezifischer Gewalt beleuchten. (sda/spo)