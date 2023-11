Scholz & Friends Zürich: Wenn Live-Streaming schneller ist als Live-TV

Scholz & Friends Zürich hat eine neue Kampagne für den Mobilfunkanbieter Salt kreiert, teilt die Agentur am Mittwoch mit. Ein Spot zeigt, wie schnell Echtzeit-Streaming sein kann.

Selbst, wenn im Fussballstadion Tausende gleichzeitig streamen, ist die Übertragung schneller als Live-TV. Die Pointe: TV-Zuschauer zeigen sich irritiert, wenn sie später als die Salt-Kunden vom Tor erfahren. Fast schon zu schnell, betont Scholz & Friends Zürich – eine neue Facette der entwickelten Kampagnenplattform «Fast schon zu gut».

Die Kampagne kommuniziert flankierend zudem die Black November-Angebote für Mobile-Abos. Sie ist ab sofort schweizweit in TV, Out of Home, online, PoS und Radio on Air.

Verantwortlich bei Salt: Attila Civelek (Chief Marketing Officer), Christoph Schwarz (Head of Brand Management & Marketing Communications), Lisa Krähenbühl (Marketing Communication Manager), Fabiola de Luca (Junior Social Media & Communication Specialist); Verantwortlich bei Scholz & Friends: Franziska Stäger, Joana Faria, Aster Loerli, Fabian Esslinger, Monja Mangieri, Christian Vosshagen (Kreation); Anna Hunsrucker-Franke, Ramon Zahnd, Barbara Waldvogel, Mathias Rösch (Beratung); Susi Miller (Strategie); Regie: Kim Jacobsen; Filmproduktion: Markenfilm Schweiz. (pd/spo)