Wer zum Aldi-Preis einkaufen will, muss sich nicht mehr zwingend in eine Aldi-Suisse-Filiale begeben, sondern kann jetzt auch bequem auf dem Sofa oder in der Badewanne bleiben. Denn wer in Zürich und Umgebung wohnt, hat gemäss Mitteilung ab sofort die Möglichkeit, von aldi-now.ch zu profitieren, dem neuen Online-Shop des Detailhändlers.

Für den neuen Service, der vorerst auf Zürich und Teile des Zürcher Ober- sowie Unterlands beschränkt ist und nach einer Testzeit ausgeweitet wird, hat Inhalt und Form eine «vollumfängliche Launchkampagne» umgesetzt. Angepriesen wird das neue, digitale Angebot von Aldi Suisse unter anderem in Form von drei Keyvisuals. Diese würden auffordern, auf dem Sofa zu bleiben und seinen Einkauf von Zuhause aus zu erledigen.

Dabei werden Lebensmittel gezeigt, welche sich bereits auf dem Weg zum Kunden befinden. Die Keyvisuals kommen in Form von Megapostern, (D)OOH, Inserate und Display-Ads zum Einsatz. Zudem würden weitere Vorteile des neuen Online-Shops per Trambranding, Spezialplakaten sowie POS-Massnahmen unter die Zürcherinnen und Zürcher gebracht.

Verantwortlich bei Aldi Suisse: David Biernath (Director Customer Interaction), Michèle Bürgi (Projektleiterin Customer Interaction), Sarah Thalmann (Manager Customer Interaction), Maria Brecht (Mediaplanerin), Stephanie Wernli (Projektleiterin Customer Interaction); Verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), David Hugentobler (Creative Director), Paul Labun (Art Director), Noé Kwok (Graphic Designer), Melanie Möckli (Project Manager), Manuela Marty (Head of Consulting/Strategist). (pd/tim)