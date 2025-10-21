Rebel: Wenn Musik grosse Erinnerungen weckt

Publiziert am 21.10.2025

Die Kreativagentur hat für die MusikSpitex eine Plakatkampagne mit Porträts pflegebedürftiger Menschen entwickelt.

Die Motive knüpfen an prägende biografische Momente wie den ersten Schwarm, den Hochzeitstanz oder das erste Rendezvous an. Sie zeigen, wie Musik vergessene Erlebnisse wieder lebendig macht.

Die MusikSpitex spielt Wunschkonzerte in Alterszentren, Pflegeheimen, Hospizen oder in Kooperation mit der Spitex auch zuhause. Das Repertoire reicht von Klassik über Schlager bis hin zu Blues, Klezmer, Jazz, Pop und Volksmusik. Die gemeinnützige Organisation richtet sich an Menschen, die körperlich nicht mobil sind oder nicht am kulturellen Leben teilnehmen können.

Die MusikSpitex erhielt vor wenigen Wochen am Swiss Green Economy Symposium den SDG-Award für ihren Beitrag zu den Uno-Nachhaltigkeitszielen, wie es in einer Mitteilung heisst. (pd/cbe)