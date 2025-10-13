Thjnk: Wenn Odermatt Federers Anruf ignoriert

Die von der Agentur Thjnk Zürich entwickelte Kampagne zeigt Menschen bei verschiedenen Aktivitäten wie Konzerten, Kinobesuchen, Skirennen, im Vergnügungspark oder auf Festivals – Angebote, die über Sunrise Moments zugänglich sind. Ihre Handys nehmen sie nicht ab. Die Botschaft: Wer unvergessliche Momente geniesst, hat automatisch weniger Zeit zum Telefonieren und Texten, heisst es in einer Mitteilung.
Zu den dargestellten Personen gehören auch Sunrise-Markenbotschafter Marco Odermatt sowie die SwissSki-Kollegen Gino Caviezel und Thomas Tumler. Die Kampagne läuft im Fernsehen, im Kino und online. (pd/spo)
Credits
