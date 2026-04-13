Publiziert am 13.04.2026

Die Agentur Partner & Partner realisiert für das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) die diesjährige nationale Sensibilisierungskampagne zur Cybersicherheit. Unter dem Motto «Super, oder?» thematisiert die siebte Ausgabe der Kampagnenserie gezielt Phishing und Betrug – also jene Nachrichten, die trotz betrügerischer Absicht täuschend echt wirken.

Die Leitidee greift vermeintlich verlockende Inhalte auf: In verschiedenen Visuals werden Alltagsbeispiele gezeigt, die zum kritischen Hinterfragen animieren sollen. Die Kampagne läuft ab Montag bis zum 10. Mai und wird breit gestreut – mit Plakatstellen, eBoards an sieben grossen Bahnhöfen, Screens in Poststellen und Postautos sowie einem Infostand an der BEA-Messe in Bern. Ergänzend werden Social-Media-Kanäle und die Plattformen der Partnerorganisationen bespielt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Neben BACS sind die Schweizerische Kriminalprävention (SKP), die SBB, die Post und der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) sowie kantonale und städtische Polizeikorps an der Kampagne beteiligt. Auf der erneuerten Kampagnenwebsite stehen vertiefende Inhalte und ein Quiz in drei Schwierigkeitsstufen bereit.

Frühere Ausgaben der Kampagnenserie vermittelten grundlegende Schutzmassnahmen; die letzte Ausgabe stand unter dem Motto «Keine Ausreden. Machen!» (persoenlich.com berichtete). Mit «Super, oder?» rückt nun das Erkennen von Betrug und Phishing ins Zentrum. (pd/cbe)