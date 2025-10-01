Publiziert am 01.10.2025

Die von Ads&Figures umgesetzte Kampagne zielte darauf ab, Hemmschwellen bei der Suche nach psychologischer Hilfe zu senken und Gespräche über psychische Gesundheit anzustossen. Die mehrsprachige Kampagne (Deutsch und Französisch) wurde schweizweit über verschiedene Kanäle ausgespielt: YouTube, Programmatic Display (DV360), PDOOH sowie Meta (Facebook und Instagram). Ergänzend kam Retargeting zum Einsatz.

Laut Angaben der Agentur erreichte die Kampagne bis zum 21. September 5,5 Millionen Impressionen auf YouTube mit über 3600 Klicks sowie mehr als 42 Millionen Display-Impressionen mit 28'000 Klicks.

«Psychische Gesundheit ist kein Randthema. Jeder und jede kann betroffen sein», wird FSP-Direktorin Muriel Brinkrolf in einer Mitteilung zitiert. Alessandro Graf, CBDO bei Ads&Figures, ergänzt: «Unser Job ist es, Reichweite in echte Berührungspunkte zu übersetzen.» (pd/cbe)