Nutshell/Flin: Wenn Tims Apfel verschwindet

Publiziert am 20.06.2024

Früchte im Supermarkt, Wein an einem Fest: eine Selbstverständlichkeit, die wir der Vielfalt der Natur zu verdanken haben. Doch die Biodiversität in der Schweiz ist bedroht. Zum Erhalt der Biodiversität und unserer Lebensgrundlagen müssen wir der Natur mehr Raum geben. Die Kampagne der Kreativ- und Videoagentur Nutshell und der Digital Marketing Agentur Flin veranschaulicht, wie eng die Biodiversität mit unserem täglichen Leben verbunden ist: «Uns war es wichtig, dass wir mit den Kampagnen-Videos auf die Relevanz von Biodiversität als Lebensgrundlage für eine gesunde Zukunft hinweisen», wird Yves De Prà, Partner bei Nutshell und Projektverantwortlicher, in einer Mitteilung zitiert.



Die Kampagne soll die Schweizer Bevölkerung dazu motivieren, sich für den Erhalt unserer Natur einzusetzen – mit einem «Ja» für die Biodiversitätsinitiative am 22. September 2024. Franziska Kissling, Verantwortliche Content-Strategie bei Pro Natura und Projektleiterin, ist überzeugt: «Die Videos zeigen in nur 15 Sekunden, wieso der Schutz der Biodiversität uns alle betrifft.»





«Pro Natura verfügt über eine unglaublich breite und aktive Community», erläutert Lukas Günter, Partner von Flin und Verantwortlicher für die Kampagne. Und ergänzt: «Wir wollen diese Personen mit der Kampagne unbedingt mitnehmen und mobilisieren.» Deshalb setzt man bei der Biodiversitäts-Kampagne nebst der Vermarktung via Social-Media- und Programmatic-Advertising auch auf einen Mix aus weiteren Massnahmen wie die Verbreitung des Videos über Newsletter, Messenger-Dienste sowie über die organischen Social Media Kanäle. Die Kampagne läuft noch bis Mitte Juli – eine zweite Welle der Kampagnen wird dann bis kurz vor der Abstimmung zur Biodiversitätsinitiative vom 22. September ausgespielt. (pd/wid)