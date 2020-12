Über Kunst, Techno, Krisen, Freundschaft, Vintage-Uhren und den Big-Bang – wenn sich René Beyer mit Dieter Meyer, Jean-Claude Biver oder Aurel Bacs unterhält, sind das mit Herz geführte, lebensphilosophische Streifzüge. Im seinem Podcast wollen René Beyer und seine Gäste zeigen, wie spannend es ist, sich nicht an Trends, Aktualitäten und Hypes zu klammern, sondern die Uhren etwas anders ticken zu lassen.



Kein Wunder, denn René Beyers Uhrengeschäft, das er bereits in der achten Generation führt, ist laut eigenen Angaben «das älteste, das es überhaupt gibt». Seit 1760 begrüsst man hier Kundinnen und Kunden aus der ganzen Welt. Ausser den USA – diese gab es damals noch gar nicht. Und jetzt bringt Sir Mary das geschichtsträchtige Uhrengeschäft mitten in die vernetzte Welt, beispielsweise als Stream auf Spotify und Apple Podcasts. Zusammen mit dem neu entwickelten Claim «So lange es Zeit gibt».



«Als Agentur, die noch keine fünf Jahre jung ist, ehrt es uns ausserordentlich, eine Kampagne für ein so traditionsreiches Unternehmen zu entwickeln», lässt sich Nicolas Hostettler, Strategy Director & Partner bei Sir Mary, in einer Mitteilung zitieren. Die Kreativagentur ist mit dem Ziel angetreten, die faszinierende Welt des Traditionshauses nicht nur im neu umgebauten Geschäft an der Bahnhofstrasse, sondern auch auf digitalen Kanälen erlebbar zu machen. Und die Geschichte und das «Savoir-faire» von Beyer bieten die Möglichkeit, ein Always-On-Konzept mit den unterschiedlichsten Inhalten zu realisieren.

Im Zentrum der Customer Experience steht die komplett überarbeitete Website mit neuem Content und Look-and-Feel, die den Qualitätsanspruch spiegelt, den Beyer und seine Kunden aus der ganzen Welt vereint. Als Zubringer hat Sir Mary vier Sujets mit Stilleben zu den Themen Geschichte, Vintage-Uhren, Schmuck und Beyer-Museum kreiert (siehe oben). Diese können einerseits als Stills ausgespielt werden oder animiert auf den Kanälen Digital Out of Home und Social Media.



Den Beyer-Talk finden Interessierte auf Spotify oder Apple Podcast sowie prominent auf der Website.





Beyer Talk, Teaser Episode 1 mit Jean-Claude Biver:







Beyer Talk, Teaser Episode 3 mit Dieter Meier:



