Tabakwerbeverbot: Werbebranche fordert Umsetzung mit Augenmass

Die sieben führenden Schweizer Kommunikations- und Marketingverbände, die Zusammenschlüsse der Werbebrache, forderten vom Parlament Augenmass im Tabakproduktegesetz. Dies schrieben sie in einer gemeinsamen Mitteilung am Sonntag.

Das Abgabeverbot von Tabak an Jugendliche unter 18 Jahren sei in diesem als Gegenvorschlag dienenden Gesetz ebenso vorhanden wie das Verschwinden der Tabakwerbung aus dem öffentlichen Raum. Zudem sei an Kinder und Jugendliche gerichtete Tabakwerbung bereits verboten. Die Initiative sei damit weitgehend umgesetzt.

Für den Schweizerischen Gewerbeverband (SBV) entspricht das Ja zur Initiative der Bevormundung einer ganzen Branche im Marketing- und Werbebereich. Die Initiative ziele im Endeffekt auf ein generelles Werbeverbot für legale Konsumgüter ab. Auch der SBV verlangt vom Parlament Augenmass.

Riesiger Fortschritt im Kampf gegen das Nikotin

Das Ja für ein Tabakwerbeverbot ist ein gewaltiger Fortschritt im Kampf gegen die Nikotinabhängigkeit in der Schweiz. Das sagte Grégoire Vittoz, der Direktor von Sucht Schweiz am Sonntag am Westschweizer Radio RTS, nachdem sich ein Ja zur Initiative abzeichnete.

Das habe er nicht so erwartet. Das Votum stelle das Gleichgewicht zwischen einer übermächtigen Tabaklobby mit riesigen Mitteln und ohnmächtigen Eltern wieder her. Das Signal der Bevölkerung ans Parlament sei klar: Die aktuelle Gesetzgebung müsse zum Schutz der Kinder verschwinden.

Es gebe Beispiele aus dem Ausland für eine öffentliche Gesundheitspolitik, die beim Tabak wirksam sei. Die Schweiz müsse sich daran ein Beispiel nehmen, erklärte Vittoz weiter. Sucht Schweiz gehört zur Trägerschaft der Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung».

Mehr Jugendschutz durch höhere Preise

Das Parlament sei nun gefordert, schrieb das Blaue Kreuz am Sonntag. Das Tabakproduktegesetz müsse zwingend nachgebessert werden. In der anstehenden Revision des Tabaksteuergesetzes müssten die Steuern nach oben angepasst werden, damit die Verkaufspreise steigen. Jugendliche kauften weniger Zigaretten, wenn diese teuer seien.

Die SP lobte den Sieg gegen die Tabaklobby. Das Parlament müsse nun endlich eine Vorlage ausarbeiten, welche sicherstellt, dass Kinder und Jugendliche nicht zum Rauchen verführt werden.

Die Grünliberalen zeigten sich erfreut über das Resultat. Auf Twitter teilten sie mit, der Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie die Gesundheit der kommenden Generation seien höher zu gewichten, als ein auf Sucht basierendes Geschäftsmodell.

Für die EVP hat ebenfalls die Stunde eines verstärkten Jugendschutzes geschlagen. Die Gesellschaft trage die Verantwortung für die Heranwachsenden.

Die FDP zeigt sich enttäuscht. Werbung für ein legales Produkt zu verbieten sei nicht vereinbar mit der Wirtschaftsfreiheit. Jeder Mensch entscheide selbst über seinen Konsum. Jugendliche würden nicht durch Werbung zum Rauchen verführt, sondern durch den Gruppendruck. Das Ja zur Initiative öffne die Tür für weitere Werbeverbote für als Gesundheitsrisiko geltende Produkte: Alkohol, Fett, Zucker und mehr.

Gleich ganz verbieten

Die jungen Grünen nutzten das Resultat gleich für eine weitgehende Forderung. Unter Anspielung auf die Kampagne der Initiativgegner titelte die Jungpartei «und jetzt die Cervelat» und verlangte gleich ein allgemeines Werbeverbot. Werbung schaffe immer künstliche Anreize und Bedürfnisse und sei damit schädlich für die Gesellschaft.

Das Resultat sei ein «unersättlicher Überkonsum» und das Gefühl, nie genug zu besitzen und schön genug zu sein. Der Kauf eines neuen Handys signalisiere eine neue Identität. Kurz: Werbung treibe die Ausbeutung von Umwelt, Arbeiterinnen und Arbeitern sowie Tieren voran und erzeuge Stereotypen.

Eingriff in persönliche Freiheit

Der Westschweizer Arbeitgeberverband Centre patronal zeigte sich kampfbereit gegen weitere Einschränkungen. Der Verband werde gegen jegliche weiteren Einschränkungen zulasten der Wirtschaft und der individuellen Freiheit vorgehen, sagte Patrick Eperon.

Immerhin sei die Zustimmung gegenüber der ersten Umfrage gesunken und das sei aussagekräftig. Eperon unterstrich, dass er den Tabak als Gesundheitsgefahr nie bestritten habe. (sda/cbe)

+++ Update folgt +++