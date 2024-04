Der Brutto-Werbedruck für die DACH-Region hat sich 2023 auf 42,5 Milliarden Euro belaufen. Dies entspricht einer einer minimalen Steigerung von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (persoenlich.com berichtete). Diese Steigerung wurde durch die positive Entwicklung in Deutschland (+1 Prozent) unterstützt, während der Werbedruck in der Schweiz (-1 Prozent) und in Österreich (-0.9 Prozent) hingegen zurückgingen. Diese Zahlen nennen Nielsen Deutschland, Focus aus Österreich und Media Focus Schweiz in einer gemeinsamen Mitteilung.

TV-Werbung macht trotz Rückgängen über alle drei Länder hinweg den höchsten Anteil am Media Mix aus (45 Prozent). Trigger hierfür ist vor allem die starke Präsenz in Deutschland (47 Prozent). In Österreich und der Schweiz liegt der Anteil jeweils nur bei 33 Prozent.

In der Schweiz lag der Brutto-Werbedruck 2023 laut der Studie bei rund 4,3 Milliarden Euro. Am grössten ist hierzulande das Kuchenstück der TV-Werbung (1,4 Milliarden Euro), was 8,3 Prozent weniger ist als im Vorjahr. Danach folgt Print-Werbung mit 1,4 Milliarden Euro (-3,6 Prozent), Out of Home mit 879 Millionen Euro (+16,3 Prozent) und Internet-Werbung mit 393 Millionen Euro (-0,2 Prozent). Am Schluss der Liste stehen Radio-Werbung mit (217 Millionen Euro (+5,5 Prozent) und Kino-Werbung mit 31 Millionen Euro (+9 Prozent).

Auffällig ist die Präsenz von Procter & Gamble in den Top-Werbenden aller drei Länder, ein Zeichen für deren starke Marktposition im gesamten DACH-Raum. Während Lidl und Rewe in Deutschland und Österreich unter den Top-Firmen sind, dominieren in der Schweiz Coop (379 Millionen Euro) und Migros (267 Millionen Euro).







(pd/wid)