Publiziert am 29.09.2026

Office World hat die Digitalkampagne «Kein Gugus» gestartet. Entwickelt wurde sie zusammen mit der Zürcher Content-Agentur TrueStory. Die Kampagne ist Teil der neuen Markenidentität, die Office World nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren erarbeitet hat und die als Grundlage für die künftige Ausrichtung der Marke dient, heisst es in einer Mitteilung.

Kernstück sind sechs humorvoll gehaltene Kurzvideos mit den Figuren Max, Luca und Nina. Sie zeigen Situationen im Büroalltag, die zwar unterhalten, aber nicht unbedingt die Produktivität steigern. Inhaltlich geht es laut Office World darum, den Büroalltag mit Beratung, ausgewählten Produkten und verlässlichen Lösungen zu vereinfachen.







Office World verweist auf sein Sortiment und den persönlichen Kundenservice in der Schweiz, den das Unternehmen seit über 35 Jahren anbiete. «Viele Produkte versprechen viel, sind beim näheren Hinsehen aber einfach Gugus», sagt Louis Bourquin, Leiter E-Commerce bei Office World. Man setze lieber auf sorgfältig geprüfte Produkte, die verlässlich funktionierten. Die neue Markenidentität sei in einem gemeinsamen Prozess entstanden, in den auch Mitarbeitende ihre Meinungen und Erfahrungen eingebracht hätten.







Die Kampagne läuft auf Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok und YouTube. Zusätzlich erscheint ein Halfpage Ad auf dem Portal von 20 Minuten.

Office World ist nicht das erste Unternehmen, das auf sitcomartige Spots setzt. Bereits am Montag hatte Galaxus über eine neue Kampagne mit Web-Videos informiert (persoenlich.com berichtete). (pd/spo)