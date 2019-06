Trotz aller Präventionsmassnahmen würden immer wieder Menschen sterben – hauptsächlich junge, hormongesteuerte Männer – in, an und auf Schweizer Gewässern. Die häufigsten Ursachen dafür seien das Zusammenbinden von Booten, das Springen in unbekannte Gewässer und nicht zuletzt das Baden unter dem Einfluss von Alkohol und anderen Drogen, wie es in einer Mitteilung heisst.







Diesem traurigen Umstand wollen der Krankenversicherer Visana und die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) nun mit einer Online-Kampagne unter dem Motto «Save your friends» entgegenwirken. Diese spricht für einmal nicht die Betroffenen selbst an, sondern deren Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen. Schliesslich sind nur die wenigsten Jugendlichen unvernünftig, alle anderen aber könnten mit einem warnenden Wort zur rechten Zeit das Schlimmste verhindern.

Die Kampagne der Berner Werbeagentur Komet funktioniert auf mehreren, sich gegenseitig ergänzenden Ebenen: Während eine Serie von Display & Social Video Ads bewusst schockiere und so für die nötige Aufmerksamkeit sorgt, sollen drei emotionale, filmische Augenzeugenberichte Betroffenheit bei der Zielgruppe auslösen. Sie alle würden die Betrachter auf eine bildlastig gestaltete Landing Page führen, die an die Vernunft appelliert und alle wichtigen, lebensrettenden Informationen zum Thema als snackable Content präsentiert.







Dies in der Absicht, dass die Kampagne bei der Generation Instagram auf die nötige Resonanz stosse und der diesjährige Badesommer für niemanden tödlich endet.

