Studio Thom Pfister: WhatsApp-Chats als Werbeformat

Studio Thom Pfister hat die Kampagne entwickelt und Mitte Februar lanciert, teilt die Agentur mit. Herzstück des Konzepts sind zwölf monatliche Gesundheitsthemen, die als WhatsApp-Chats inszeniert werden. Das Format soll Nähe und Dialog schaffen. Ergänzt wird dies durch zwölf Testimonial-Videos sowie weitere Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram.
Die Kampagne ist konsequent crossmedial angelegt: Eine neue Landingpage unter schloss-apotheken.ch, Hängekartons und Schaufensterbeschriftungen greifen das gleiche visuelle Erscheinungsbild auf. Digital optimierte Farben sollen für Wiedererkennbarkeit über sämtliche Kanäle hinweg sorgen – vom Smartphone-Bildschirm bis zum Schaufenster. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei SchlossApotheken Laupen: Beat Wittwer und Moritz Aebersold (Verwaltungsrat), Karin Geissbühler (Mitglied der Geschäftsleitung), Marion Stucki (Marketing); verantwortlich bei Studio Thom Pfister: Thom Pfister (Creative Director), Roland Zenger (Art Director), Daniel Hackiewicz (Web Development, Senior Designer), Sharon Moor (Graphic Designer, Animationen), Ursula Rytz (Senior Consultant); verantwortlich bei Video-Content-Agentur Kornflex: Paddy Käser (Projektleitung), Mira Meier (Skripts), Micha Tobler (Video Producer); verantwortlich bei Digital-Marketing-Agentur Clockwork Digital: Sandro Jungi (Founder), Jerome Diktas (Media Coordinator).