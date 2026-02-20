Studio Thom Pfister: WhatsApp-Chats als Werbeformat

Publiziert am 20.02.2026

Studio Thom Pfister hat die Kampagne entwickelt und Mitte Februar lanciert, teilt die Agentur mit. Herzstück des Konzepts sind zwölf monatliche Gesundheitsthemen, die als WhatsApp-Chats inszeniert werden. Das Format soll Nähe und Dialog schaffen. Ergänzt wird dies durch zwölf Testimonial-Videos sowie weitere Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram.

Die Kampagne ist konsequent crossmedial angelegt: Eine neue Landingpage unter schloss-apotheken.ch, Hängekartons und Schaufensterbeschriftungen greifen das gleiche visuelle Erscheinungsbild auf. Digital optimierte Farben sollen für Wiedererkennbarkeit über sämtliche Kanäle hinweg sorgen – vom Smartphone-Bildschirm bis zum Schaufenster. (pd/spo)