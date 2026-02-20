20.02.2026

Studio Thom Pfister

WhatsApp-Chats als Werbeformat

Die SchlossApotheken Laupen und Neuenegg lancieren eine mehrjährige crossmediale Kampagne, die gezielt eine jüngere Kundschaft ansprechen soll.
Studio Thom Pfister hat die Kampagne entwickelt und Mitte Februar lanciert, teilt die Agentur mit. Herzstück des Konzepts sind zwölf monatliche Gesundheitsthemen, die als WhatsApp-Chats inszeniert werden. Das Format soll Nähe und Dialog schaffen. Ergänzt wird dies durch zwölf Testimonial-Videos sowie weitere Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram.



Die Kampagne ist konsequent crossmedial angelegt: Eine neue Landingpage unter schloss-apotheken.ch, Hängekartons und Schaufensterbeschriftungen greifen das gleiche visuelle Erscheinungsbild auf. Digital optimierte Farben sollen für Wiedererkennbarkeit über sämtliche Kanäle hinweg sorgen – vom Smartphone-Bildschirm bis zum Schaufenster. (pd/spo)

Credits

Verantwortlich bei SchlossApotheken Laupen: Beat Wittwer und Moritz Aebersold (Verwaltungsrat), Karin Geissbühler (Mitglied der Geschäftsleitung), Marion Stucki (Marketing); verantwortlich bei Studio Thom Pfister: Thom Pfister (Creative Director), Roland Zenger (Art Director), Daniel Hackiewicz (Web Development, Senior Designer), Sharon Moor (Graphic Designer, Animationen), Ursula Rytz (Senior Consultant); verantwortlich bei Video-Content-Agentur Kornflex: Paddy Käser (Projektleitung), Mira Meier (Skripts), Micha Tobler (Video Producer); verantwortlich bei Digital-Marketing-Agentur Clockwork Digital: Sandro Jungi (Founder), Jerome Diktas (Media Coordinator).


