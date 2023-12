Rembrand: Wie neugeboren im Grand Resort Bad Ragaz

Unter der Leitidee «It's a new life» wird das Image des Fünf-Sterne-Luxushotels gepaart mit medizinischer Expertise crossmedial auf allen Kanälen gestärkt. Die Awareness des Resorts als «wahre Quelle von Gesundheit und Vitalität seit 1242» wie es in seinem Claim heisst, wird somit gesteigert, heisst es in einer Mitteilung.

Um das Image und die Positionierung des Resorts zu stärken und eine möglichst hohe Bekanntheit zu erreichen, wurden die Keyvisuals auf zielgruppenaffinen Medien und dominanten Werbeflächen mit hoher Reichweite, etwa an der Zürcher Bahnhofstrasse, gespielt. Die Kampagne wird noch bis Jahresende crossmedial auf allen Kanälen in der gesamten Deutschschweiz gespielt.





Verantwortlich Grand Resort Bad Ragaz: Toan Ly (Director of Marketing & Sales), Mirjam Grünenfelder (Head of Product Marketing), Marina Hammer (Head of Product Marketing); verantwortlich Rembrand: Bettina Egger (Strategie, Beratung), Jörg Stöckigt (CD), Miriam Egger (AD), Simon Costabiei (Grafik), Soraia Simão (Grafik), Iris Appel (Text), Georg Wirth (Mediastrategie/-planung & Campaign Management); Film- und Fotoproduktion: Claus Brechenmacher & Reiner Baumann Photography. (pd/spo)